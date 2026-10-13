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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержан подозреваемый в избиении мужчины у кафе в деревне Большие Колпаны

В Гатчине задержан подозреваемый в избиении мужчины у кафе в деревне Большие Колпаны

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В городе Гатчина Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на мужчину

10 октября текущего года из медицинского учреждения поступила информация в правоохранительные органы о доставлении 46-летнего мужчины с серьёзными травмами головы.

Предварительно полицейские выяснили, что в тот же день, примерно в 13:00, в кафе населённого пункта Большие Колпаны возникла словесная перепалка между двумя мужчинами. Инцидент перерос в физическое противостояние на улице, где один из участников нанёс потерпевшему удар по голове металлическим предметом, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Пострадавший самостоятельно обратился за врачебной помощью, он был госпитализирован.

Полученные телесные повреждения впоследствии были классифицированы как тяжкий вред здоровью. В связи с этим возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

12 октября, около 09:45, сотрудники полиции, следуя ориентировке, остановили на улице Красной в городе Гатчина транспортное средство марки «Грейт Волл», предположительно, принадлежащее злоумышленнику. За рулем находился 34-летний гражданин, который был задержан и доставлен в отдел полиции.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, телесные повреждения
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