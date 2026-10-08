В Ленобласти задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Вчера, 7 октября к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что в медицинское учреждение с различными травмами лица в состоянии средней степени тяжести обратился 24-летний мужчина, которого с его слов избил малознакомый, после чего выстрелил из пистолета.

Сотрудники уголовного розыска по месту жительства по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего мужчину, работающего тренером в одном из спортивных клубов, который в ходе внезапно возникшего конфликта произвел выстрел из пистолета и нанес удары руками и ногами потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2, ст. 112 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ