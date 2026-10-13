В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении посетителя фуд-корта

Правоохранители Адмиралтейского района Петербурга задержали 33-летнего гражданина, которого подозревают в нанесении серьезных травм клиенту торгового центра на улице Ефимова.

По данным следствия, конфликт между двумя мужчинами произошел 9 сентября примерно в 18:00 на территории фуд-корта. В ходе ссоры один из них нанес другому многочисленные удары руками и ногами.

Потерпевший, 28-летний житель Петербурга, был доставлен в больницу с разнообразными телесными повреждениями. Медицинская экспертиза подтвердила, что причиненный вред здоровью является тяжким.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

12 октября в рамках проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили местонахождение предполагаемого агрессора и произвели его задержание у дома № 118 по набережной Обводного канала.

Задержанный находится под стражей в соответствии с процессуальным законодательством.