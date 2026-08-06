В Кронштадте мужчин жестоко избил местного жителя

9 июля к полицейским Кронштадта поступила информация о мужчине с телесными повреждениями, лежащем во дворе одного из домов на Советской улице.

Прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен 40-летний мужчина, который с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

5 августа сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и задержали 34-летнего местного жителя.

По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников нанес потерпевшему телесные повреждения.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Мужчину поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.