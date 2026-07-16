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В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений спустя год после преступления

Вечером 8 марта 2025 года, около 20:35 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 50 по проспекту Энергетиков избили мужчину и нанесли ему ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в ходе личного конфликта неизвестный нанёс ножевое ранение 38-летнему мужчине, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый — 30-летний выходец из Средней Азии. 15 июля около 16:00 возле дома 91 по проспекту Мира в городе Москва сотрудники местной полиции задержали его и доставили в Петербург. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, ножевое ранение
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