В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже

8 октября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 35-летнего мужчины, который сообщил о хищении личного имущества.

По словам потерпевшего, 30 сентября возле дома на Западном проезде малознакомый мужчина во время конфликта толкнул его и похитил мобильный телефон и наушники. Ущерб составил 6 050 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность предполагаемого злоумышленника. 8 октября возле дома на Европейском проспекте был задержан 38-летний подозреваемый. Похищенное имущество изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.