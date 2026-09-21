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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан участник уличного конфликта, нокаутировавший оппонента

В Петербурге задержан участник уличного конфликта, нокаутировавший оппонента

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали участника уличного конфликта, нокаутировавшего оппонента

В Московском районе Петербурга следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Ночью 20 сентября из больницы поступило сообщение о госпитализации 48-летнего мужчины в тяжелом состоянии с травмами. Он был доставлен от дома 53, корпус 2 по Витебскому проспекту и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Днем 20 сентября в 10:30 возле дома 37 по улице Салова сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего неработающего мужчину.

Полицейские выяснили, что накануне на парковке у указанного дома между ним и пострадавшим произошел конфликт. В ходе словесной перепалки подозреваемый толкнул оппонента, тот упал и ударился затылком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Московский район, телесные повреждения
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