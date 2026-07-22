На проспекте Ударников юноша жестоко избил мужчину

В ночь на 19 июля к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от встревоженной прохожей, которая рассказала об избиении мужчины возле дома 30 корпус 1 по проспекту Ударников.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около полуночи между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный жестоко избил своего оппонента. Пострадавшего, 48-летнего мужчину, госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Вчера вечером, 21 июля около 17:25 возле дома 46 по Ириновскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подростка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.