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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ударников юноша жестоко избил мужчину

На проспекте Ударников юноша жестоко избил мужчину

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге избиение мужчины во дворе на проспекте Ударников закончилось уголовным делом

В ночь на 19 июля к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от встревоженной прохожей, которая рассказала об избиении мужчины возле дома 30 корпус 1 по проспекту Ударников. 

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около полуночи между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный жестоко избил своего оппонента. Пострадавшего, 48-летнего мужчину, госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Вчера вечером, 21 июля около 17:25 возле дома 46 по Ириновскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подростка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, телесные повреждения
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