В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте

Накануне вечером, 2 сентября к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 45-летний петербуржец, который сообщил о нападении него возле одного из домов по Ленинскому проспекту.

Предварительно полицейские выяснили, что во время дорожного конфликта неизвестный мужчина, угрожая заявителю ножом, отобрал у него мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей, после чего уехал с места происшествия на автомобиле «Хендай Солярис». Информацию о разыскиваемой иномарке незамедлительно передали наружным нарядам полиции. Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили автомобиль около дома 88 по проспекту Стачек и по горячим следам задержали его 38-летнего водителя.

Мужчину доставили в отдел полиции. Похищенный мобильный телефон изъяли. Также полицейские изъяли нож.

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.