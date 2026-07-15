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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга женщина напала с ножом на сожителя

В центре Петербурга женщина напала с ножом на сожителя

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими задержана подозреваемая в нападении с ножом на сожителя

12 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины в одной из коммунальных квартир дома 44 по Лиговскому проспекту.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была задержана 48-летняя неработающая женщина.

По предварительной информации, около 16:00 в ходе возникшей ссоры, подозреваемая нанесла ножевые ранения своему 51-летнему сожителю.

Пострадавшего с ранениями грудной клетки и живота госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Подозреваемую поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
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