В Пушкине дебошир с лопатой повредил припаркованные автомобили

Накануне вечером, 25 августа к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от сотрудника автосервиса на Автомобильной улице города Пушкин о мужчине, который лопатой наносил удары по припаркованным автомобилям.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 33-летнего мужчину с многочисленными травмами, которого госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до этого, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил лопатой по автомобилю. После этого между ним и находившимся рядом 38-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний избил оппонента ногами.

38-летнего участника конфликта задержали полицейские на месте происшествия и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.