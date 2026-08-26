ента новостей

12:38
День памяти Николая Гумилёва
12:22
В Петербурге задержан мужчина за заведомо ложное сообщение
12:17
В Сертолово в ДТП пострадали 4 человека
12:01
В Пушкине дебошир с лопатой повредил припаркованные автомобили
10:13
В СПбГУ пройдет День первокурсника
14:30
Выставка «Образ Александра Невского в веках»
12:42
В Мурино задержали парочку, которые избили и залили газом из баллончика прохожего
10:59
В Ленобласти 1 сентября откроются четыре новые школы
10:41
В Смольном поздравили чемпионок мира по художественной гимнастике
10:30
Стартовал прием заявок на участие в федеральном проекте «Производительность труда»
10:22
В Петербурге завершился ремонт Петергофского и Волхонского шоссе
10:17
Преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена проведут школы русского языка для учителей и студентов из Вьетнама и Монголии
16:19
В Петербурге отреставрируют Дворец бракосочетаний №1
15:24
Спортсмен из Герценовского университета стал чемпионом Петербурга по футболу
15:20
«Динамо-СПб» и «Череповец» сыграли вничью
13:33
В Мурино полицейские обнаружили свыше 6 килограмм марихуаны
13:28
В Ленобласти рецидивист из Московской области похитил банковскую карту у пенсионера
13:23
В Петербурге конфликт около магазина на проспекте Культуры закончился задержанием двоих нападавших
13:19
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на территории Выборгского района Ленобласти
19:37
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом пострадало 13 человек
11:31
В поселке Приладожский ликвидировали подпольную плантацию конопли
11:16
В Петербурге поймали 25-летнего курьера мошенников, за обман пенсионерки
11:09
В Петербурге задержали мужчину за убийство собственной матери
11:04
В Петербурге пенсионер ударил ножом своего внука
10:58
В Луге водитель BMW устроил опасный дрифт на парковке торгового центра
10:06
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд по хостелам
22:28
На Невском проспекте после ДТП иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов
13:01
В Петербурге ликвидирован подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков
12:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге бытовки
12:39
В Петербурге задержали двоих дебоширов, разбивших стекло в автобусе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине дебошир с лопатой повредил припаркованные автомобили

В Пушкине дебошир с лопатой повредил припаркованные автомобили

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Дебош с лопатой у автосервиса закончился вмешательством полиции

Накануне вечером, 25 августа к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от сотрудника автосервиса на Автомобильной улице города Пушкин о мужчине, который лопатой наносил удары по припаркованным автомобилям.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 33-летнего мужчину с многочисленными травмами, которого госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до этого, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил лопатой по автомобилю. После этого между ним и находившимся рядом 38-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний избил оппонента ногами.

38-летнего участника конфликта задержали полицейские на месте происшествия и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
По факту сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Пушкинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-07-2026, 10:15
В Ломоносове мужчина ударил ножом своего 79-летнего соседа
10-08-2026, 11:39
В Ленобласти мужчина выстрелил из травмата в подростков
8-07-2026, 11:06
В Невском районе мужчина избил соседа монтировкой
5-08-2026, 11:14
В Парголово задержали мужчину, напавшего с ножом на соседа
23-10-2024, 13:55
В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого
18-10-2024, 12:08
Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:17
В Сертолово в ДТП пострадали 4 человека
21-08-2026, 19:37
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом пострадало 13 человек
20-08-2026, 22:28
На Невском проспекте после ДТП иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов
19-08-2026, 10:57
В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде
Наверх