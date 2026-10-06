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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ограбили курьера телефонных мошенников

В Петербурге ограбили курьера телефонных мошенников

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали двоих из Нового Девяткино, ограбивших курьера мошенников

Вечером 3 октября, около 17:00 к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 38-летняя женщина-курьер. Она сообщила, что возле дома 9, корпус 1 по Гражданскому проспекту неизвестный вырвал у неё пакет с наличными. По её словам, днём к ней подбежал мужчина, толкнул в спину и открыто забрал деньги, которые она ранее получила от пожилой женщины.

Вскоре поступило второе заявление — от 76-летней жительницы Серебристого бульвара. Пенсионерка рассказала, что несколько дней назад неизвестные по телефону убедили её «задекларировать сбережения». 3 октября около 16:00 у того же дома она передала незнакомке 3 125 814 рублей.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В ночь на 5 октября на Северном проспекте оперативники задержали двух подозреваемых — уроженцев Северного Кавказа, 22 и 24 лет, проживающих в Новом Девяткино. В отношении них возбуждено дело о грабеже по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. Задержание проведено по ст. 91 УПК РФ.

Курьерше, обратившейся с заявлением, избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Все по теме: Калининский район, грабеж, мошенничество
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