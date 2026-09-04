В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы

31 августа к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 81-летняя жительница дома 7 по Учительской улице. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что неизвестные по телефону убедили ее под предлогом о декларации денежных средств передать свои деньги неизвестному мужчине, после чего обманутая женщина отдала в руки курьера мошенников 331 230 рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вечером 3 сентября сотрудники уголовного розыска на улице Демьяна Бедного задержали подозреваемого в указанном преступлении. Им оказался 33-летний местный житель.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.