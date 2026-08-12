В Волосово поймали курьера мошенников, оставившего пенсионерку без накоплений

Вечером 9 июня, около 18:25 к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило заявление от 82-летней женщины, проживающей в городе Волосово на проспекте Вингиссара. пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей звонили неизвестные и, под предлогом декларирования денежных средств, убедили возле своего дома передать курьеру 800 000 рублей.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 11 августа около 15:00 возле дома 72 по проспекту Вингиссара в городе Волосово, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 19-летнего жителя Новгородской области. В отношении задержанного избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.