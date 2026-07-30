В Петербурге задержали курьера, забравшего у пенсионерки 600 тысяч рублей

20 июля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 76-летней жительницы посёлка Сапёрный о том, что она стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, убедили женщину «задекларировать» накопления и передать прибывшему мужчине 600 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Накануне ранним утром, 29 июля около 04:05 возле одного из домов по улице Фёдора Котанова полицейскими был задержан предполагаемый курьер мошенников — 26-летний молодой человек.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.