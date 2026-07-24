В Петербурге задержали юношу, работавшего на мошенников

20 июля около 12 часов к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 75-летней женщины, проживающей в доме 5 по улице Солдата Корзуна. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что попалась на уловку телефонных мошенников и под предлогом сохранности денежных средств передала 1150 000 рублей курьерам.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Накануне вечером, 23 июля около 16:35 возле дома 70 проспекту Маршала Жукова полицейские задержали 20-летнего неработающего жителя Всеволожска, выступавшего в роли дропа. Злоумышленнику избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.