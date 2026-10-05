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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина распылил огнетушитель и разбил стекло в троллейбусе

В Петербурге мужчина распылил огнетушитель и разбил стекло в троллейбусе

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге пассажир с огнетушителем устроил дебош в троллейбусе на Кирочной улице

Накануне днем, 4 октября к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о повреждении троллейбуса, следовавшего по маршруту № 15. 

По предварительным данным полиции, около 14:00 находившийся в салоне 28-летний мужчина взял огнетушитель, распылил его содержимое, после чего разбил им стекло троллейбуса. 

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого нарушителя по горячим следам. Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. 

С места происшествия полицейские изъяли огнетушитель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Центральный район, хулиганство
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