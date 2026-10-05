В Петербурге мужчина распылил огнетушитель и разбил стекло в троллейбусе

Накануне днем, 4 октября к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о повреждении троллейбуса, следовавшего по маршруту № 15.

По предварительным данным полиции, около 14:00 находившийся в салоне 28-летний мужчина взял огнетушитель, распылил его содержимое, после чего разбил им стекло троллейбуса.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого нарушителя по горячим следам. Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

С места происшествия полицейские изъяли огнетушитель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.