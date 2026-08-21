В Петербурге пенсионер ударил ножом своего внука

Накануне днем, 20 августа около 12:15 к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 12 по улице Маршала Захарова произошло нападение с ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 82-летний мужчина нанёс два удара ножом своему внуку.

По месту жительства сотрудники полиции задержали пенсионера, у него изъяли нож.

Пострадавший в удовлетворительном состоянии обратился за медицинской помощью.

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, его поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.