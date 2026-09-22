ента новостей

10:32
В Лебяжьем в ДТП с автобусом «ПАЗ» погибла водитель иномарки
10:29
«Динамо-СПб» разгромило «Енисей-2» со счетом 6:2
10:26
В Отрадном задержали подозреваемого в убийстве мужчины
10:22
В Невском районе в ДТП с иномаркой пострадал 17-летний водитель мопеда
10:18
В Купчино задержали подозреваемого в грабеже
10:12
В Красносельском районе мужчина поджог автомобиль из-за конфликта с владелицей
15:56
В Петербурге несовершеннолетняя девушка подожгла полицейские автомобили на улице Марата
15:19
На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти начинаются работы по ликвидации колейности
15:13
Выставка «Художник Ленинграда. Владимир Гринберг»
15:09
Выставка итальянского фотографа Бардо Фабиани «Память о прекрасном прошлом»
15:04
Выставка с абсурдным названием «Слон и прочие овощи»
15:00
В Большом зале Филармонии пройдет концерт к юбилею Любови Казарновской
12:52
В Ленобласти из-за вышедшего на дорогу лося в ДТП пострадал 16-летний пассажир легковушки
12:41
В Петербурге задержали рецидивиста с Северного Кавказа, пытавшегося вынести товар из магазина
12:34
В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом врачу «скорой помощи»
12:30
В Петербурге задержан участник уличного конфликта, нокаутировавший оппонента
12:25
В Петербурге задержали 22-летнюю подозреваемую, выступившую в роли курьера мошенников
12:20
В Ленобласти у деревни Дусьево в ДТП погибли два человека
12:49
Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа
12:37
В Петербурге в квартире местной жительницы обнаружен арсенал оружия
12:32
В Красносельском районе произошло массовое ДТП. Пострадал водитель «Тойоты»
11:15
В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
11:11
В Петербурге задержали 17-летнюю подозреваемую в мошенничестве
21:03
В Петербурге на КАД каршеринговый автомобиль сбил лося
20:36
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки
20:09
Музыкальный концерт «Петербургский аккорд»
20:07
На КАД между развязками с Гостилицким шоссе и ММПК «Бронка» перекроют две полосы
20:05
На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе деревни Керро будут полностью перекрывать три съезда
20:02
На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе посёлка Стеклянный будут полностью перекрывать четыре съезда
10:18
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Отрадном задержали подозреваемого в убийстве мужчины

В Отрадном задержали подозреваемого в убийстве мужчины

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Отрадном

Накануне вечером, 21 сентября около 20:55 к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от очевидца о том, что в подъезде дома 11 по улице Ленина в городе Отрадное лежит человек с ножевым ранением, требуется медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия полицейские, в подъезде двухэтажного жилого дома обнаружили тело 34-летнего жителя Петербурга с ножевым ранением. 

В тот же день около 22:30 возле дома 15 по улице Дружбы в городе Отрадное сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего жителя Ленинградской области. У него изъяли нож. 

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ножевое ранение, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-09-2026, 10:23
В Невском районе рецидивист жестоко избил мужчину
10-09-2026, 14:40
В Петербурге задержали двоих молодых людей, повредивших автобус
10-09-2026, 14:49
Пьяный житель Краснодарского края повредил автомобиль скорой помощи в центре Петербурга
20-07-2026, 10:23
В Петербурге мужчина ранил двоих мужчин из травматического пистолета во дворе жилого дома
18-08-2026, 10:44
На Ланском шоссе конфликт женщин завершился применением газового баллончика
11-08-2026, 11:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:32
В Лебяжьем в ДТП с автобусом «ПАЗ» погибла водитель иномарки
Сегодня, 10:22
В Невском районе в ДТП с иномаркой пострадал 17-летний водитель мопеда
Вчера, 12:52
В Ленобласти из-за вышедшего на дорогу лося в ДТП пострадал 16-летний пассажир легковушки
Вчера, 12:20
В Ленобласти у деревни Дусьево в ДТП погибли два человека
Наверх