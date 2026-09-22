В Отрадном задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Накануне вечером, 21 сентября около 20:55 к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от очевидца о том, что в подъезде дома 11 по улице Ленина в городе Отрадное лежит человек с ножевым ранением, требуется медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия полицейские, в подъезде двухэтажного жилого дома обнаружили тело 34-летнего жителя Петербурга с ножевым ранением.

В тот же день около 22:30 возле дома 15 по улице Дружбы в городе Отрадное сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего жителя Ленинградской области. У него изъяли нож.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.