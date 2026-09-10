Пьяный житель Краснодарского края повредил автомобиль скорой помощи в центре Петербурга

Накануне поздним вечером, 9 сентября около 22:25 к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от водителя скорой помощи о том, что возле дома 50 по Лиговскому проспекту мужчина наносит удары по машине медиков.

Прибывшие на место сотрудник Росгвардии по подозрению в совершении данного правонарушения задержали 26-летнего жителя Краснодарского края, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина руками и ногами нанёс несколько ударов по автомобилю скорой помощи.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Он помещён в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.