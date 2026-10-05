В Московском районе подростки на скейт-площадке попытались ограбить 10-летнего мальчика

4 октября к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от местной жительницы о противоправных действиях в отношении её 10-летнего сына. Инцидент произошёл на скейт-площадке у спортивного комплекса на проспекте Юрия Гагарина.

По словам женщины, около 14:00 к мальчику, катавшемуся на самокате, подошла группа подростков. Они потребовали отдать самокат или толстовку, но ребёнок отказался. Тогда один из несовершеннолетних распылил ему в лицо перцовый баллончик, после чего вся компания убежала.

Пострадавший получил химические ожоги лица и глаз. Мать с сыном обратились за медицинской помощью, после оказания которой ребёнок был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая личности всех участников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.