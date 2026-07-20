На Русановской улице мужчина распылил перцовый баллончик в сторону подростка

Накануне вечером, 19 июля около 19 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 9 по улице Русановской неизвестный распылил перцовый баллончик в сторону подростка.

Прибывший на место участковый уполномоченный полиции, совместно с нарядом Росгвардии задержал по горячим следам 41-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции для разбирательств. Полицейские выяснили, что в ходе внезапно возникшей ссоры на автобусной остановке задержанный распылил содержимое газового баллончика в сторону 15-летнего юноши. Пострадавший обратился за медицинской помощью и в удовлетворительном состоянии был отпущен.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.