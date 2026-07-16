В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта

Вечером 12 июля, около 20:40 к полицейским с заявлением обратился 31-летний петербуржец. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 17:00 на перекрёстке улицы 3-я Конная Лахта и улицы Ивинская в Приморском районе Петербурга неизвестный водитель каршерингового автомобиля в ходе дорожного конфликта распылил в его сторону перцовый баллончик и скрылся с места происшествия.

После оказания медицинской помощи заявителя в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне днем, 15 июля около 14:10 в доме 9 по Беговой улице полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 40-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области. Задержаного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.