ента новостей

12:52
В аэропорту Пулково задержали курьершу мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей
12:47
В Ленобласти микроавтобус «Форд-Транзит» насмерть сбил велосипедиста
12:43
В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине
12:26
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников при получении денег от пенсионера
12:22
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного рыбного цеха
10:10
В Кронштадте установят памятник русским морякам «Ангелы Мессины»
10:01
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия» в Петербурге
13:43
Во Всеволожске конфликт мужчин завершился стрельбой из травматики
13:38
В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста
13:34
В Петербурге задержали девушку, причастную к ограблению постояльца гостиницы
13:23
В центре Петербурга женщина напала с ножом на сожителя
15:43
Шоу под дождем «Признание в любви» - 15 лет!
15:26
На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина
15:16
В Приморском районе в ДТП пострадал 15-летний подросток на электро-питбайке
15:10
В Петербурге задержали молодого человека за стрельбу из сигнального пистолета
15:05
В Петербурге поймали домушника за кражу ноутбука из коммуналки
15:00
В Невском районе задержали студентку, обманувшую школьницу
10:29
Открыто движение по Невскому проспекту на всем протяжении
10:21
В Петербурге задержали дропа, оставившего пенсионера без накоплений
20:43
На КАД между развязками с Пискарёвским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы
20:40
Выставка «Далекое близкое»
12:24
Стартовал завершающий этап реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского
12:11
В Ленобласти задержали 36-летнюю подозреваемую в квартирной краже
12:06
В центре Петербурга задержали четверых участников конфликта со стрельбой
12:02
Во Всеволожске конфликт мужчин у кафе закончился стрельбой из травмата
11:33
В Ленобласти в связи с разводкой моста через Свирь полностью перекроют движение автотранспорта
10:19
В центре Петербурга женщина ранила ножом сожителя во время ссоры
10:15
В Ломоносове мужчина ударил ножом своего 79-летнего соседа
10:10
В Ленобласти мужчина выстрелил из ружья в стену в своем частном доме
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта

В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта

Вечером 12 июля, около 20:40 к полицейским с заявлением обратился 31-летний петербуржец. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 17:00 на перекрёстке улицы 3-я Конная Лахта и улицы Ивинская в Приморском районе Петербурга неизвестный водитель каршерингового автомобиля в ходе дорожного конфликта распылил в его сторону перцовый баллончик и скрылся с места происшествия.

После оказания медицинской помощи заявителя в удовлетворительном состоянии отпустили домой. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне днем, 15 июля около 14:10 в доме 9 по Беговой улице полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 40-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области. Задержаного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Все по теме: Приморский район, хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-08-2024, 10:18
В Ленобалсти на КАД дорожный конфликт закончился стрельбой из «травмата»
9-04-2024, 10:12
В Невском районе поймали водителя, который применил газовый баллончик в дорожном конфликте
23-07-2024, 11:52
В Колпино задержали мигранта избившего мужчину у торгового центра
11-12-2024, 12:48
В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика
5-09-2024, 11:17
Полицейские задержали распылившего содержимое перцового баллончика в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов
10-02-2026, 10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:47
В Ленобласти микроавтобус «Форд-Транзит» насмерть сбил велосипедиста
Вчера, 13:38
В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста
14-07-2026, 15:26
На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина
14-07-2026, 15:16
В Приморском районе в ДТП пострадал 15-летний подросток на электро-питбайке
Наверх