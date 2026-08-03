В Петербурге на улице Вавиловых напали на двух подростков

Накануне вечером, 2 августа около 18:00 напротив одного из домов по улице Вавиловых между двумя подростками и группой молодых людей произошёл конфликт.

По предварительной информации, один из участников конфликта произвёл несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также применил перцовый баллончик. После произошедшего нападавшие скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские, обнаружили обоих несовершеннолетних. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медицинской помощи отпустили.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.