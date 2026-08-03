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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на улице Вавиловых напали на двух подростков

В Петербурге на улице Вавиловых напали на двух подростков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку после нападения на подростков на улице Вавиловых

Накануне вечером, 2 августа около 18:00 напротив одного из домов по улице Вавиловых между двумя подростками и группой молодых людей произошёл конфликт.

По предварительной информации, один из участников конфликта произвёл несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также применил перцовый баллончик. После произошедшего нападавшие скрылись.

Прибывшие на место происшествия полицейские, обнаружили обоих несовершеннолетних. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медицинской помощи отпустили.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение участников произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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