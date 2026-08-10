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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина выстрелил из травмата в подростков

В Ленобласти мужчина выстрелил из травмата в подростков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, открывшего стрельбу во время конфликта с подростками

В ночь на 9 августа к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о хлопках, похожих на выстрелы, возле одного из домов в поселке Щеглово Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 01:15 во дворе дома произошел конфликт из-за шума между 46-летним местным жителем и двумя подростками 17 и 14 лет.

По предварительной информации, в результате ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону несовершеннолетних, после чего скрылся.

В результате произошедшего 17-летний подросток получил травму кисти. После оказания медицинской помощи в больнице он был отпущен в удовлетворительном состоянии домой.

Вечером того же дня сотрудниками уголовного розыска был задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в причастности к произошедшему. У него полицейские изъяли травматический пистолет «ОСА».

Мужчину доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба, травматика
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