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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали четверых участников конфликта со стрельбой

В центре Петербурга задержали четверых участников конфликта со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Четверо участников конфликта доставлены в отдел полиции после инцидента в Центре Петербурга

12 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о конфликте возле одного из домов на Лиговском проспекте, в ходе которого были слышны выстрелы.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 23 лет произошел конфликт. 

По предварительной информации, его участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства, при этом двое молодых людей произвели выстрелы в сторону одного из оппонентов. 

За медицинской помощью никто не обращался. По горячим следам все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. 

В отношении них составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. С места происшествия полицейские изъяли два пневматических пистолета, а также аэрозольные устройства. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Центральный район, стрельба
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