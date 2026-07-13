В центре Петербурга задержали четверых участников конфликта со стрельбой

12 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о конфликте возле одного из домов на Лиговском проспекте, в ходе которого были слышны выстрелы.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 23 лет произошел конфликт.

По предварительной информации, его участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства, при этом двое молодых людей произвели выстрелы в сторону одного из оппонентов.

За медицинской помощью никто не обращался. По горячим следам все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении них составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. С места происшествия полицейские изъяли два пневматических пистолета, а также аэрозольные устройства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.