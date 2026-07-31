В Петербурге задержали мужчину, избившего оппонента в ходе конфликта на детской площадке

Вечером 28 июля, около 19 часов к полицейским поступило сообщение от женщины о том, что на детской площадке возле дома 8 по улице Аллея Поликарпова избили ее мужа.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции выяснил, что в ходе конфликта, которому предшествовала ссора детей на площадке, 40-летний местный житель толкнул 43-летнего обидчика, который упал и ударился головой об асфальт.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Второй участник инцидента тоже обратился за медицинской помощью с ушибами и ссадинами и был отпущен на амбулаторное лечение.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера, 30 июля 40-летнего участника конфликта задержали возле дома 15 по улице Генерала Хрулёва. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.