Во Всеволожске конфликт мужчин у кафе закончился стрельбой из травмата

12 июля к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о стрельбе возле одного из кафе, расположенного на Пугоревском проезде города Всеволожск.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта 53-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента, причинив ему травматическое ранение голени.

Пострадавшего госпитализировали и после оказания медицинской помощи его состояние оценено как удовлетворительное.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 53-летнего подозреваемого. С места происшествия изъяты травматический пистолет и патроны, которые направлены на исследование.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.