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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске конфликт мужчин у кафе закончился стрельбой из травмата

Во Всеволожске конфликт мужчин у кафе закончился стрельбой из травмата

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Конфликт у кафе города Всеволожск закончился уголовным делом

12 июля к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о стрельбе возле одного из кафе, расположенного на Пугоревском проезде города Всеволожск.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта 53-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента, причинив ему травматическое ранение голени. 

Пострадавшего госпитализировали и после оказания медицинской помощи его состояние оценено как удовлетворительное.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 53-летнего подозреваемого. С места происшествия изъяты травматический пистолет и патроны, которые направлены на исследование. 

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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