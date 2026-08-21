В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд по хостелам

Ранним утром сотрудники правоохранительных органов, усиленные отрядами ОМОНа, провели внезапную проверку хостелов на Московском проспекте в Адмиралтейском районе. Настолько неожиданным оказался визит, что попасть к некоторым проживающим удалось только через окна. Главной целью рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства.

В ходе мероприятия было досмотрено 384 человека, из которых 375 оказались иностранными гражданами. По результатам проверки семеро мигрантов были доставлены в районные отделения полиции. Там на них составили административные протоколы по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся нарушения правил въезда или пребывания на территории России.

Кроме того, правоохранительные органы обнаружили факты, указывающие на возможную организацию незаконной миграции. По данному факту было начато расследование по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ. Сотрудники Госавтоинспекции, участвовавшие в рейде, также зафиксировали ряд нарушений правил дорожного движения.

Подобные оперативные мероприятия проводятся на регулярной основе в различных частях города и области, находясь под пристальным вниманием руководства Главного управления Министерства внутренних дел России.