В Ленобласти полицейские проверили поселения кочевого народа

Правоохранительные органы провели масштабную операцию, охватившую места проживания представителей кочевого народа в населенных пунктах Верхние Осельки, Ковалево, а также в Янино-1 и Янино-2. Мероприятие имело всесторонний характер, затрагивая широкий спектр правовых норм.

В ходе проверки сотрудники полиции осуществили контроль за исполнением законодательства по многим направлениям: сверяли личности граждан с базами данных МВД России, проверяли соблюдение воинской повинности, правила обращения с оружием, безопасность на дорогах, а также условия жизни и воспитания детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводили осмотры жилищ для гарантии прав и безопасности детей.

Операция сопровождалась попытками некоторых женщин отвлечь внимание правоохранителей, в то время как несколько мужчин пытались скрыться. Однако все предпринявшие попытку уклониться были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В целом, в рамках операции было проверено 175 строений, 315 человек и 187 транспортных средств. 60 человек были доставлены в полицию для проверки по информационным базам.

По итогам составлено 6 административных протоколов: 4 по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию) и 2 по статье 21.5 КоАП РФ (непринятие мер к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения). Кроме того, участковыми уполномоченными полиции подготовлено 6 рапортов по факту нелегального подключения 89 домовладений к инженерным сетям. По выявленным нарушениям будут направлены обращения в администрацию Ленинградской области.

Полицейские также выявили нарушения правил хранения оружия: изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов. Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 18 протоколов за различные нарушения ПДД, включая управление без прав, эксплуатацию незарегистрированных авто, нарушения перевозки детей и отсутствие ОСАГО. Два автомобиля помещены на спецстоянку. Выявлен автомобиль с 50 литрами алкоголя сомнительного происхождения, по данному факту проводится проверка.

Подобные мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и законности, продолжатся.