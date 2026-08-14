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Полицейские провели масштабный рейд в Ленобласти

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Ленинградской области прошел масштабный рейд: полиция проверила сотни машин и выявила десятки нарушений

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция провела масштабную операцию, совмещая проверку миграционного законодательства и надзор за дорожным движением. Внимание правоохранителей было сосредоточено на Новоприозерском шоссе и Охтинской аллее.

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции, при поддержке бойцов ОМОН и Специального полка, останавливали автомобили для проверки документов водителей и пассажиров. Также проверялись технические параметры транспортных средств: уровень шума и светопропускание стекол. В проверках участвовали кинологи со служебными собаками, обследовавшие салоны машин.

В общей сложности было проверено более 300 автомобилей и 411 человек, среди которых 91 иностранный гражданин. Четверо приезжих были доставлены в полицию по подозрению в нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ), еще одному мигранту инкриминируется мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Инспекторы ГИБДД выявили 6 нарушений Правил дорожного движения, большинство из которых связано с эксплуатацией автомобилей с техническими неисправностями, такими как чрезмерная тонировка. Зафиксированы также нарушения правил перевозки детей и управление автомобилем с другими техническими дефектами.

Подобные мероприятия проводятся регулярно в различных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью профилактики правонарушений, повышения общественной безопасности и пресечения грубых нарушений ПДД.

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