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Питерец.ру » Происшествия » В Славянке полицейские искали мигрантов на стройплощадках

В Славянке полицейские искали мигрантов на стройплощадках

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Пушкинском районе Петербурга полицейские провели профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. 

Сотрудники правоохранительных органов Пушкинского района Санкт-Петербурга провели рейдовые мероприятия с целью выявления несоблюдения миграционных норм. Проверки проводились на стройплощадке жилого комплекса в микрорайоне Славянка, где задействованы работники из стран ближнего зарубежья.

В ходе операции было проверено около 200 человек, из которых 56 оказались иностранными гражданами. Часть рабочих проживала на территории строительного городка, а некоторые — прямо в квартирах, где велись отделочные работы. Попытки нескольких человек спрятаться от сотрудников полиции, в том числе за грудами песка, оказались безуспешными.

По результатам рейда установлено десять нарушителей миграционного законодательства. Их доставили в отделение полиции для дальнейших проверок и привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Также в отношении двух иностранцев составлены административные протоколы по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от контролируемого выезда из России. Им грозит принудительное выдворение и штрафы.

Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства носят систематический характер. Проведение подобных профилактических рейдов находится под пристальным вниманием руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все по теме: Пушкинский район, мигранты, видео
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