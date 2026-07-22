В Славянке полицейские искали мигрантов на стройплощадках

Сотрудники правоохранительных органов Пушкинского района Санкт-Петербурга провели рейдовые мероприятия с целью выявления несоблюдения миграционных норм. Проверки проводились на стройплощадке жилого комплекса в микрорайоне Славянка, где задействованы работники из стран ближнего зарубежья.

В ходе операции было проверено около 200 человек, из которых 56 оказались иностранными гражданами. Часть рабочих проживала на территории строительного городка, а некоторые — прямо в квартирах, где велись отделочные работы. Попытки нескольких человек спрятаться от сотрудников полиции, в том числе за грудами песка, оказались безуспешными.

По результатам рейда установлено десять нарушителей миграционного законодательства. Их доставили в отделение полиции для дальнейших проверок и привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Также в отношении двух иностранцев составлены административные протоколы по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от контролируемого выезда из России. Им грозит принудительное выдворение и штрафы.

Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства носят систематический характер. Проведение подобных профилактических рейдов находится под пристальным вниманием руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.