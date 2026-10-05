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Питерец.ру » Культура » XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»

XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
roerich.spb.ru
С 24 октября по 24 ноября в Музее-институте семьи Рерихов пройдет XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»

С 24 октября по 24 ноября в Музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я линия, д.1) пройдет XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге», посвященный древнему индийскому музыкальному инструменту – ситару.

Фестиваль, открывающий для петербургской публики двери в мир музыкальной культуры Востока, будет проходить традиционно в период празднования индийского праздника Дивали и продолжится месяц. На фестивале своё искусство представят петербургские, московские, а также зарубежные музыканты и мастера танцевального искусства, которые представят как произведения индийской классики, так и композиции в стиле фьюжн.

С программой и участниками Фестиваля можно ознакомиться на сайте музея.

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