С 24 октября по 24 ноября в Музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я линия, д.1) пройдет XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге», посвященный древнему индийскому музыкальному инструменту – ситару.

Фестиваль, открывающий для петербургской публики двери в мир музыкальной культуры Востока, будет проходить традиционно в период празднования индийского праздника Дивали и продолжится месяц. На фестивале своё искусство представят петербургские, московские, а также зарубежные музыканты и мастера танцевального искусства, которые представят как произведения индийской классики, так и композиции в стиле фьюжн.

С программой и участниками Фестиваля можно ознакомиться на сайте музея.