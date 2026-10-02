В Петербурге после пожара в особняке Миллера возбудили уголовное дело

По предварительным данным, вечером 1 октября 2026 года при проведении сварочных работ на объекте культурного наследия — «Особняке и доходном доме К. Л. Миллера», в Адмиралтейском районе Петербурга — произошло возгорание из-за несоблюдения требований безопасности. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

В настоящее время следователи выясняют точные причины и обстоятельства происшествия, а также устанавливают лиц, ответственных за нарушение, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности. Работа по сбору доказательств и опросу свидетелей продолжается.