На двух развязках в составе трассы «Кола» полностью перекроют все съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии всех съездов на двух развязках трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области из-за дорожных работ.

С 8 по 20 октября будут одновременно перекрыты съезды на развязке на 40-м км (у Ладожского моста и Кировска) и на Синявинской развязке (47-й км). Работы направлены на устранение колейности асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Перекрытие будет осуществляться по утверждённой схеме организации движения. На месте работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари.

Чтобы избежать заторов, работы будут проводиться в ночные часы с 20:00 до 06:00, когда интенсивность движения минимальна. Днём движение будет открыто по обработанному фрезерованием покрытию, уточнил Пузыревский.

Сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.