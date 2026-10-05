ента новостей

12:25
В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося ограбить табачную лавку
12:22
В Петербурге ограбили курьера телефонных мошенников
12:17
В Петербурге сотрудница маркетплейса ударила ножом сожителя
12:13
Санкт-Петербург представят на Grammy метал со скрипкой и Бах
12:10
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют пять съездов
22:27
Всероссийская научно-практическая конференция «Защитник Града Петрова»
22:21
«Динамо-СПб» разгромило одноклубников в Вологде со счетом 3:0
14:08
Выставка «Гармония Космоса. Живопись и графика Б. А. Смирнова-Русецкого»
14:00
На двух развязках в составе трассы «Кола» полностью перекроют все съезды
12:10
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин
12:06
В Петербурге мужчина распылил огнетушитель и разбил стекло в троллейбусе
11:59
В Московском районе подростки на скейт-площадке попытались ограбить 10-летнего мальчика
11:55
В Невском районе конфликт у магазина закончился дракой и госпитализацией
10:32
В Приморском районе полицейские проверяли стойплощадки
10:21
На Вантовом мосту перекроют две полосы движения
10:19
XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»
12:07
В Приморском районе иномарка насмерть сбила 42-летнюю женщину
11:45
В Петербурге пройдет XXXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
11:32
Мост через Свирь разведут для прохода по реке судна «Игорь Ильин»
11:18
В Невском районе по факту смерти ребенка на пожаре возбудили уголовное дело
11:05
В Петербурге задержали мужчину за кражу драгоценностей из квартиры родственницы
10:58
На улице Белы Куна квартирный скандал закончился поножовщиной
10:53
В Петербурге мужчина начал стрелять из пневматики в конфликте с сотрудницей ЖКХ
10:49
В Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью
10:42
В Гатчине в массовом ДТП с участие автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека
10:34
В Петербурге после пожара в особняке Миллера возбудили уголовное дело
21:00
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд
13:19
На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет
12:05
В Ленобласти разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли из-за тумана
12:02
В Петербурге стартует традиционный осенний месячник по благоустройству
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На двух развязках в составе трассы «Кола» полностью перекроют все съезды

На двух развязках в составе трассы «Кола» полностью перекроют все съезды

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На двух транспортных развязках в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью перекроют все съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии всех съездов на двух развязках трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области из-за дорожных работ.

С 8 по 20 октября будут одновременно перекрыты съезды на развязке на 40-м км (у Ладожского моста и Кировска) и на Синявинской развязке (47-й км). Работы направлены на устранение колейности асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Перекрытие будет осуществляться по утверждённой схеме организации движения. На месте работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари.

Чтобы избежать заторов, работы будут проводиться в ночные часы с 20:00 до 06:00, когда интенсивность движения минимальна. Днём движение будет открыто по обработанному фрезерованием покрытию, уточнил Пузыревский.

Сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-10-2026, 21:00
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд
17-09-2026, 20:05
На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе деревни Керро будут полностью перекрывать три съезда
3-09-2026, 13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
6-08-2026, 20:17
На трассе «Сортавала» в районе Агалатово будут полностью перекрывать все съезды
17-09-2026, 20:02
На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе посёлка Стеклянный будут полностью перекрывать четыре съезда
7-09-2026, 09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

2-10-2026, 12:07
В Приморском районе иномарка насмерть сбила 42-летнюю женщину
2-10-2026, 10:42
В Гатчине в массовом ДТП с участие автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека
1-10-2026, 13:19
На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет
30-09-2026, 23:27
На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»
Наверх