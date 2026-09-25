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Питерец.ру » Спорт » СКА одержал победу над «Трактором» со счетом 4:3

СКА одержал победу над «Трактором» со счетом 4:3

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА в Челябинске одержал победу над «Трактором»

25 сентября на челябинской «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч КХЛ сезона-2026/2027 между местным «Трактором» и петербургским СКА. Гости добились победы со счётом 4:3.

Счёт открыл нападающий СКА Матвей Короткий на 3-й минуте, но защитник хозяев Иван Выдренков сравнял на 7-й. Далее армейцы усилили давление: Данил Аймурзин на 34-й минуте вывел команду вперёд, Скотт Уилсон на 37-й забросил третью шайбу, а Даниил Мироманов на 43-й увеличил преимущество до 4:1. «Трактор» сократил разрыв усилиями Андрея Светлакова на 44-й минуте и Бориса Катчука на 49-й, установив итоговый счёт.

Для СКА это третья победа подряд. СКА занимает третью позицию на Западе с 12 очками в 7 матчах.

Все по теме: хоккей, СКА, видео
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