В Сертолово задержали двух братьев за стрельбу в продуктовом магазине

Накануне днем, 29 сентября около 14:50 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информации о стрельбе в продуктовом магазине на Центральной улице города Сертолово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в помещении магазина в результате конфликта неизвестные злоумышленники избили 26-летнего продавца-кассира и выстрелили в него несколько раз из предмета, похожего на пистолет.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленников. Ими оказались братья, 18 и 25 лет, старший из которых неоднократно судим.

С места происшествия изъяли аэрозольный пистолет «Пионер» и сигнальный пистолет Макарова.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанных поместили в изолятор статьи 91 УПК РФ.