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Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово задержали двух братьев за стрельбу в продуктовом магазине

В Сертолово задержали двух братьев за стрельбу в продуктовом магазине

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Сертолово полицейские задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой в продуктовом магазине

Накануне днем, 29 сентября около 14:50 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информации о стрельбе в продуктовом магазине на Центральной улице города Сертолово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в помещении магазина в результате конфликта неизвестные злоумышленники избили 26-летнего продавца-кассира и выстрелили в него несколько раз из предмета, похожего на пистолет. 

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленников. Ими оказались братья, 18 и 25 лет, старший из которых неоднократно судим. 

С места происшествия изъяли аэрозольный пистолет «Пионер» и сигнальный пистолет Макарова. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 

Задержанных поместили в изолятор статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба, хулиганство
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