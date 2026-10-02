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Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь разведут для прохода по реке судна «Игорь Ильин»

Мост через Свирь разведут для прохода по реке судна «Игорь Ильин»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В Лодейнопольском районе Ленобласти федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области  3 октября 2026 года. Ограничение продлится с 12:50 до 15:00 и связано с разводкой моста через реку Свирь на 236-м километре дороги у города Лодейное Поле.

Причиной станет проход судна «Игорь Ильин» с высотным габаритом 20 метров. Разводку выполнит ОАО «РЖД». Мост совмещённый — по нему одновременно идут автомобили и поезда, поэтому движение будет перекрыто полностью в указанный период.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подтвердил, что автомобильный транспорт не сможет проехать по мосту в эти часы. Ведомство призывает водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать объездные маршруты.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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