На Вантовом мосту перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на 57-м км федеральной трассы А-118 (КАД вокруг Санкт-Петербурга) из-за дорожных работ.

С 6 по 19 октября на внутреннем кольце КАД будут закрыты переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы. С 20 по 31 октября перекроют третью и четвёртую полосы. Это связано с ремонтом деформационного шва на Большом Обуховском мосту через Неву, о чём сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы ведутся по утверждённой схеме организации движения. На участке установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Данные о перекрытиях отобразятся на табло и знаках переменной информации АСУДД КАД.

Пузыревский уточнил, что работы идут круглосуточно. На свободных полосах в этот период вводится ограничение скорости до 50 км/ч.