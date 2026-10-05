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Питерец.ру » Общество » На Вантовом мосту перекроют две полосы движения

На Вантовом мосту перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На Вантовом мосту в составе КАД на месяц перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на 57-м км федеральной трассы А-118 (КАД вокруг Санкт-Петербурга) из-за дорожных работ.

С 6 по 19 октября на внутреннем кольце КАД будут закрыты переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы. С 20 по 31 октября перекроют третью и четвёртую полосы. Это связано с ремонтом деформационного шва на Большом Обуховском мосту через Неву, о чём сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы ведутся по утверждённой схеме организации движения. На участке установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Данные о перекрытиях отобразятся на табло и знаках переменной информации АСУДД КАД.

Пузыревский уточнил, что работы идут круглосуточно. На свободных полосах в этот период вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Все по теме: Невский район, КАД, Вантовый мост, ремонт дорог
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