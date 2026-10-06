В Петербурге сотрудница маркетплейса ударила ножом сожителя

Ранним утром 5 октября жительница дома на Кирилловской улице сообщила в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга о том, что её сожителя избили возле подъезда.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в коммунальной квартире 39-летнего мужчину с колото-резаными ранениями. Он был в тяжёлом состоянии и не мог объяснить произошедшее. Медики экстренно госпитализировали его в реанимацию. Диагностированы множественные ножевые раны грудной клетки, включая повреждение лёгкого.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к инциденту самой заявительницы — сожительницы потерпевшего. Женщину задержали в тот же день на Мытнинской улице. Выяснилось, что около 04:40 в квартире между ними произошла ссора, в результате которой 45-летняя женщина нанесла ножевое ранение в грудь сожителю, затем вызвала врачей и покинула место происшествия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.