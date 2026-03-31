СКА проиграл ЦСКА в пятом матче серии со счётом 2:6 и вылетел с турнира

Хоккейный клуб СКА вылетел из Кубка Гагарина проиграв ЦСКА пятый матч серии со счетом 2:6

В Москве на льду "ЦСКА-Арены" состоялся заключительный, пятый поединок 1/8 финала Кубка Гагарина 2026, где московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счётом 6:2. Эта победа принесла московским армейцам Москвы победу в серии с общим счётом 4:1, вынудив команду из Санкт-Петербурга покинуть турнир.

Старт игре положил Денис Гурьянов, открывший счёт на седьмой минуте с ассистов Николая Коваленко и Дмитрия Бучельникова. СКА удалось отыграться усилиями Андрея Педана, однако Джереми Рой к 55-й минуте вновь вывел хозяев вперёд. Во втором периоде Сергей Калинин упрочил преимущество ЦСКА. Под занавес матча Денис Гурьянов оформил хет-трик, забросив четвертую и шестую шайбы своей команды. Между его голами Бреннан Менелл сумел сократить отставание СКА до двух шайб, а Николай Коваленко поразил пустые ворота. Итоговый счёт матча 6:2 в пользу ЦСКА.

Таким образом, СКА завершает своё участие в Кубке Гагарина текущего сезона.

