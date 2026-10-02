В Петербурге мужчина начал стрелять из пневматики в конфликте с сотрудницей ЖКХ

В Кировском районе Петербурга полиция задержала местного жителя за стрельбу в офисе управляющей компании. Инцидент произошел 1 октября около 19:00 в доме №24 на улице Солдата Корзуна. Сотрудница жилищно-коммунальной службы сообщила о конфликте с неизвестным мужчиной.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал 39-летнего жителя этого же дома. Выяснилось, что во время ссоры мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону офиса компании и автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего работнице жилкомсервиса.

Изъяты пневматический пистолет, две банки с шариками и три баллончика с газом. Дебошира доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.