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Питерец.ру » Происшествия » На улице Белы Куна квартирный скандал закончился поножовщиной

На улице Белы Куна квартирный скандал закончился поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Квартирный скандал во Фрунзенском районе Петербурге закончился поножовщиной и задержанием местной жительницы

Вчера днем, 1 октября к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила инфоомация о ножевом ранении в квартире дома 23 по улице Белы Куна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в указанной квартире задержали 42-летнюю женщину, которая в ходе распития спиртных напитков, на фоне разгоревшегося с сожителем конфликта, ударила его ножом в живот. 

40-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение. 

По данному факту возбудили уголовное по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все по теме: Фрунзенский район, ножевое ранение
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