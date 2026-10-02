На улице Белы Куна квартирный скандал закончился поножовщиной

Вчера днем, 1 октября к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила инфоомация о ножевом ранении в квартире дома 23 по улице Белы Куна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в указанной квартире задержали 42-летнюю женщину, которая в ходе распития спиртных напитков, на фоне разгоревшегося с сожителем конфликта, ударила его ножом в живот.

40-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

По данному факту возбудили уголовное по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.