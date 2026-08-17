«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге вчера завершился стартовый поединок четвертого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и московским «Динамо». Главным судьей встречи был назначен Артём Чистяков.

Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 3:0. Открыл счет на 29-й минуте Александр Соболев, реализовавший пенальти. Спустя четыре минуты тот же Соболев удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. Окончательный результат установил на 87-й минуте Максим Глушенков, забивший третий мяч в ворота гостей.

По итогам четырех сыгранных туров РПЛ, «Зенит» имеет в своем активе девять очков, что позволяет ему занимать вторую позицию в турнирной таблице. У «Динамо» четыре очка, и команда находится на десятом месте. Лидером чемпионата остается «Краснодар», набравший двенадцать очков.

В рамках следующего, пятого тура, «Зенит» ожидает встреча со «Спартаком» 23 августа.