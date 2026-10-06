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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют пять съездов

На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют пять съездов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют пять съездов

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на КАД (А-118) в связи с дорожными работами. В период с 9 по 20 октября с 20:00 до 08:00 будут поочередно закрыты пять съездов на развязке 56-го км КАД (у Вантового моста), пересекающей трассу Санкт-Петербург – Всеволожск в Свердловском поселении. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Илья Пузыревский.

Работы направлены на устранение колейности покрытия и выполняются по утвержденной схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Сроки могут корректироваться из-за погоды.

По словам Пузыревского, в дневное время, чтобы избежать пробок, проезд будет открыт по отфрезерованному покрытию.

Все по теме: КАД, ремонт дорог, Невский район
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