В Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов начала работу выставка «Гармония Космоса. Живопись и графика Б. А. Смирнова-Русецкого» (До 8 ноября).

На выставке «Гармония Космоса. Живопись и графика Б. А. Смирнова-Русецкого» представлены экспонаты, фотографии, рукописи и редкие издания из собрания Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов и живописные и графические работы из собрания «Центра Искусств. Москва», Изварского филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Музей-усадьба Н. К. Рериха и из коллекции ученика и друга Б. А. Смирного-Русецкого – художника Е. М. Орлова.

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий (1905—1993) – художник, который стал продолжателем философских заветов Н. К. Рериха и их художественного воплощения. Вместе с художником-космистом П. П. Фатеевым Б. А. Смирнов-Русецкий стал одним из основателей творческого объединения «Амаравелла» – название, пришедшее из санскрита, трактуют как «ростки бессмертия» или «несущие свет». В состав группы вошли художники и музыканты В. Н. Пшесецкая (творческий псевдоним – Руна), А. П. Сардан, С. И. Шиголев и В. Т. Черноволенко.

Переломным для Б. А. Смирнова‑Русецкого стал 1926 год – именно тогда он познакомился с Н. К. Рерихом, посетившим Москву в ходе Центральноазиатской экспедиции.

Самым плодотворным для Смирного-Русецкого был период 1920–1930-х годов. Тогда были созданы картины из циклов «Прозрачность», «Космос». В 1941 году Борис Алексеевич был арестован за «связь с русским эмигрантом Рерихом» и «антисоветскую пропаганду». На его долю выпали тяжёлые испытания: приговор к 10 годам лагерей и последующая ссылка лишили его свободы на полтора десятилетия.

В 1955 году Смирнов‑Русецкий вернулся из ссылки, а год спустя, в 1956‑м, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Вернувшись в Москву, он приступил к созданию циклов «Валдай», «Русский Север», «Алтай» и других; всего им было создано более 40 циклов картин. Работы выполнены преимущественно в авторской технике многослойной пастели.

В 1967 и 1969 годах в Москве состоялись персональные выставки Б. А. Смирнова‑Русецкого. Художник, обращавшийся вслед за Н. К. Рерихом к «духовной жизни природы», создал более 40 циклов картин.

Выставка «Гармония Космоса. Живопись и графика Б. А. Смирнова-Русецкого» представляет тематическое многообразие его творчества.

Вступительный раздел выставки «Священные знаки» – это автопортрет художника, передающий некую отчуждённость от окружающего, погружённость в собственный внутренний мир, живописные и графические работы, изображающие «вечные символы», существующие вне времени.

Раздел «Русская земля» собрал картины Смирного-Русецкого, иллюстрирующие его поездки по русским городам и посвящённые родному для художника городу Ленинграду.

В разделе «Светлый берег» представлены пейзажные работы циклов «Север», «Сортавала», «Прозрачность», «Осенние раздумья». Природа Карельского Севера притягивала Б. А. Смирнова‑Русецкого как продолжение «северного пути» Н. К. Рериха. Стремление пройти маршрутами учителя, особенно в Сортавале (Сердоболе), где Рерих жил в 1916–1918 годах, зародилось ещё в юности, но осуществилось только в 1960‑е.

Раздел «Горные твердыни» объединяет картины о величии и мощи горных ландшафтов, обрывов, нависающих камней и скал, в которых прослеживаются связи земного и космического, где горные уступы – это часть рельефа, но одновременно и «ступени» в бесконечную Вселенную.

В разделе «Полёт» представлены живописные и графические произведения, которые демонстрируют присутствие на нашей планете невидимого духовного измерения. Здесь земное встречается с космическим, создавая иллюзию полёта и подчёркивая связь между материальным и нематериальным мирами.