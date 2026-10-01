На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет

Сегодня ранним утром, 1 октября около 05:30 на 46-ом километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» не учёл интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.