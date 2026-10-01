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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет

На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленинградской области

Сегодня ранним утром, 1 октября около 05:30 на 46-ом километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 

Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» не учёл интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель скончался на месте происшествия. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП
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