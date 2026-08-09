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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» проиграл «Родине» со счетом 1:2

«Зенит» проиграл «Родине» со счетом 1:2

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Футбольный клуб «Зенит» проиграл на своем поле московской «Родине» со счетом 1:2 

В третьем туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 московская «Родина» одержала победу над петербургским «Зенитом» со счётом 2:1. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а главным судьёй был Игорь Капленков из Москвы.

«Родина» добилась волевой победы, пропустив первой. На 23-й минуте Максим Глушенков вывел «Зенит» вперёд. Однако во втором тайме москвичам удалось переломить ход игры. На 59-й минуте 20-летний Артур Гарибян сравнял счёт, а всего через шесть минут, на 65-й минуте, он же забил победный гол, оформив дубль.

Несмотря на поражение, «Зенит» с шестью очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Родина», имея в своём активе три очка, занимает 11-е место.

Все по теме: футбол, Зенит
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