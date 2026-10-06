В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося ограбить табачную лавку

Вечером 5 октября, около 21:45, в дежурную часть полиции по Калининскому району Петербурга позвонил работник табачного магазина, расположенного на проспекте Просвещения. Он сообщил, что некий гражданин угрожает ему и требует передать наличные из кассы.

На место происшествия оперативно выехал экипаж патрульно-постовой службы, которому удалось задержать подозреваемого. Задержанным оказался 31-летний безработный местный житель. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина имеет криминальное прошлое: в его биографии числятся семь судимостей, в том числе за наркосбыт и кражи.