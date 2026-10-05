«Динамо-СПб» разгромило одноклубников в Вологде со счетом 3:0

Петербургское «Динамо» одержало крупную победу в гостевом матче 26-го тура LEON-Второй лиги Б.

Все три мяча петербуржцы забили в первом тайме. На 27-й минуте счёт открыл Максим Полковников, воспользовавшийся ошибкой обороны хозяев после вбрасывания Виталия Хабарова. В концовке тайма Андрей Орлов разрезающей передачей вывел к воротам Данилу Ежкова, который удвоил преимущество гостей. А уже в компенсированное время Полковников оказался первым на добивании после подачи Александра Масалова и оформил дубль.

После перерыва «Динамо-СПб» было близко к четвёртому мячу: после передачи Михаила Яковлева Дмитрий Бородин попал в штангу. Петербуржцы сохранили крупное преимущество до финального свистка, а Георгий Королёв провёл пятый сухой матч в нынешнем первенстве.

Победа позволила «Динамо-СПб» набрать 51 очко и сократить отставание от лидирующего «Мурома» до двух баллов.

Следующий матч бело-голубые также проведут на выезде: в среду, 14 октября, в 14:00 петербуржцы сыграют с нижегородской «Волной» в FONBET Кубке России. В воскресенье, 18 октября, в 14:00 «Динамо-СПб» встретится во Владимире с местным «Торпедо» в LEON-Второй лиге Б.